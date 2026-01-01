Задържаха 49-годишен мъж от ломското село Ковачица за отвличане на 37-годишна жена от същото село, с която преди време живял на семейни начала, съобщиха от полицията.

Сигнал за престъплението, извършено в София, е постъпил на 22 март. Мъжът и жената са били установени в момент на влизане в дома им в селото.

Установено е, че на паркинг в района на училище в кв. „Дианабад“ в столицата, той е използвал физическа сила и качил против волята ѝ жената в автомобил, ползван и управляван от 25-годишен мъж, след което накарал водача да ги закара до селото.

По случая са снети сведения от потърпевшата и се води разследване.