Невероятен риболовен успех постигнаха варненски рибари на 7 юни, когато уловиха гигантски европейски сом с внушителна дължина от 280 сантиметра.

Риболовната мечта на група рибари от Варна, се превърна в реалност. След оспорвана битка те успяха да извадят на борда на лодката рекорден екземпляр от вида европейски сом, чиято дължина достига умопомрачителните 280 сантиметра.

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След кратка фотосесия на брега впечатляващата риба е била върната невредима обратно в калните води на река Дунав, където ще продължи своя живот.

Според ихтиологични таблици екземпляри от този вид с дължина между 250 и 260 сантиметра тежат от 110 до 135 килограма и са на възраст над 35 години.

Реалното тегло на уловения гигант остава неизвестно, тъй като рибата не е била претеглена. По оценки на очевидци обаче то вероятно надхвърля впечатляващите 150 килограма.

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Битката с величествения хищник е продължила около 40 минути. По време на борбата сомът нееднократно е развивал почти цялото влакно, навито на макарата, което е поставило на изпитание както екипировката, така и уменията на рибарите.

Уловът вече се определя като едно от най-впечатляващите риболовни постижения по българския участък на река Дунав през последните години и със сигурност ще остане в историята като незабравим момент за участниците в приключението.