Експерти от РИОСВ-Варна организираха спасителна акция за три млади бели щъркела след постъпил сигнал от кмета на село Полковник Свещарово, община Добричка, за паднало щъркелово гнездо с три малки птици.

МОСВ

Инцидентът е вследствие на влошените метеорологични условия и силната буря, при която платформата, върху която е било изградено гнездото, не е издържала и се е срутила. В спасителната акция се включиха експерти от РИОСВ-Варна, Центъра за защита на природата и животни-Добрич, ЕРП Север и представители на местната власт, съобщиха от МОСВ.

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След извършения преглед на място от ветеринарен лекар е установено, че две от младите птици са в добро здравословно състояние. Те са обезпаразитени и опръстенени. С помощта на специализирана техника, осигурена от ЕРП Север, е монтирана нова платформа, върху която гнездото е възстановено, а двете щъркелчета са върнати безопасно в него.

МОСВ

Третото щъркелче е с тежка фрактура на крака. То е транспортирано за лечение в Центъра за защита на природата и животните-Добрич, където е успешно оперирано и предстои възстановяването му.

МОСВ

Най-радостният момент от спасителната акция настъпи веднага след възстановяването на гнездото, когато родителската двойка се завърна и започна да храни малките си. Това е най-доброто доказателство, че положените усилия са дали резултат и семейството е получило шанс да остане заедно.

МОСВ

МОСВ

РИОСВ изказва искрена благодарност на всички институции и участници, които се включиха своевременно и професионално в спасителната акция. Благодарение на добрата координация и съвместните усилия бяха спасени животите на три защитени птици и беше възстановено тяхното естествено местообитание.