Полицаи спасиха щъркел, попаднал в огнения капан при огромния пожар край бившия завод „Химик“ в Асеновград, съобщиха от ОД на МВР.

ОД на МВР-Пловдив

Дезориентираната птица е била забелязана сред дима и пламъците от служители на Районното управление в града.

След 8 часа борба с огъня: Овладяха огромния пожар край Асеновград (СНИМКИ/ВИДЕО)

Те са обезопасявали периметъра и оказвали съдействие на противопожарните екипи. След като успели да достигнат до нея, двама от униформените я уловили и транспортирали с патрулния си автомобил до сградата на полицията.

ОД на МВР-Пловдив

Там щъркелът пренощувал на безопасно място, а след получените първоначални грижи той вече е във видимо добро състояние.

Потърсено съдействие от Регионална инспекция по околна среда и води и се очаква да бъдат взети необходимите мерки спрямо бедстващата птица от защитен вид.