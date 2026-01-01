53-ма огнеборци овладяха мащабния пожар край Асеновград, съобщиха от пожарната. Повече от осем часа продължи гасенето на огъня, избухнал в района на бившия завод „Химик“ на изхода на града.

Огънят е възникнал в сухи треви, покрай пътя за село Моминско, но поради силния вятър бързо се е разпространил върху близо 200 декара дворни места и прилежащи площи към промишлени обекти, създавайки сериозна опасност за производствена база за преработка на пластмаса, както и за близките населени места Козаново и Боянци.

В овладяването на пожара участваха 16 пожарни екипа от различни районни служби в Пловдивска област. В продължилата повече от осем часа в гасителните действия се включиха 53-ма огнеборци, които успяха да ограничат разпространението на огъня и да предотвратят значително по-тежки последици.

Пламъците са засегнали склад за готова продукция, както и част от депо за твърди битови отпадъци. Въпреки интензивното горене, основните производствени халета и прилежащите сгради са спасени, благодарение на навременната и добре координирана намеса на пожарните екипи.

Горящи пластмасови материали, свързани с дейността на предприятието са причината за силното зядимяване, усетено късно снощи в целия район на пожара. На терен беше мобилизирян и екип на Сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив; Rescue Team Plovdiv, който извършва измервания с мобилна химическа станция. Измерванията не отчитат вредни концентрации на опасни вещества във въздуха.

По време на гасителните действия движението по пътя в посока Поповица през цялата нощ беше временно ограничено. Към този час електрозахранването на селата Козаново и Боянци остава преустановено, като мярката е предприета с оглед безопасност по време на гасенето.

Към момента на мястото се намират дежурни екипи, които продължават действията по окончателното ликвидиране на отделни тлеещи огнища.