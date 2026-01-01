Столичната община започна третата вълна планови обработки срещу вредители за 2026 г. Дейностите обхващат големите градски паркове и градини, обществени тревни площи, междублокови пространства, гробищни паркове, както и зелените ивици по протежението на улици и булеварди в целия град.

Третите обработки за годината стартираха с пръскане срещу възрастни комари в „Западен парк“ и „Западен лесопарк“, междублоковите пространства в район „Люлин“ и зелените площи край основни пътни артерии като булевардите „Цариградско шосе“, „Тодор Александров“, „Панчо Владигеров“ и др.

Новата фаза надгражда извършената до момента работа през пролетните и летните месеци. В периодите март-април и май-юни са проведени две обработки срещу кърлежи, две ларвицидни третирания срещу комари, както и по една обработка срещу гризачи, възрастни комари и бълхи. Припомняме, че през месец юли беше извършена и специализирана дезинфекция на пясъчниците в детските площадки на територията на софийските паркове.

За да се гарантира максимална ефективност и спокойствие за гражданите, пръсканията срещу кърлежи се провеждат рано сутрин до 10:00 часа, а тези срещу комари се планират за часовете след 22:00 часа, когато вредителите са най-активни.

Всички терени, които подлежат на третиране, се обозначават с информационни табели от изпълнителите. На тях е посочена подробна информация за вида на обработката, използвания препарат, карантинния период и фирмата изпълнител. Специализираният контрол върху качеството и технологията на дейностите се осъществява от експерти на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ).

При сигнали от граждани за наличие на вредители на общински терени, Столичната община има готовност да извърши допълнителни извънпланови третирания. Информация за тези рискови места се подава към съответната районна администрация, която организира последващата обработка от фирмите изпълнители. Пълният график по райони и обекти е достъпен на интернет страницата на Столичната община.