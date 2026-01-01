В началото на следващата седмица Регионалните здравни инспекции следва да стартират организацията на дейностите по дезинсекция срещу комари на терени, извън урбанизираните територии. За целта Министерството на здравеопазването ще им предостави съответния финансов ресурс.

Това стана ясно след среща между министъра на здравеопазването Катя Ивкова и директора на дирекция „Обществено здраве“ Илия Тасев с регионалните здравни инспекции (РЗИ) в страната за извършване на извънредна обработка срещу комари.

„Вие сте нашите посланици на областно ниво. Това не са просто думи. Наистина много ценим Вашата работа и днес отново се обръщаме към Вас в извънредна ситуация“, заяви министър Ивкова в началото на срещата.

„Поводът за днешната среща е необходимостта от предприемане на временни аварийни мерки за защита на общественото здраве от векторно-предавани заболявания, пренасяни чрез комари“, посочи на свой ред Тасев.

До търсене на спешен изход от кризата с пръскането срещу комари се стигна след като Министерският съвет отмени решение, взето по времето на служебното правителство, а именно да прехвърли дейностите за обработка срещу комари към БАБХ.

Хронологията обяви в сряда Ивкова: МЗ е възложител на обществена поръчка от 22 декември 2025 г. с цел обработка на комарните популации. В хода на процедурата е постъпил сигнал, след който – по време на служебното правителство – на 9 април е отменено решението за класиране на участниците. Впоследствие е образувано производство в Комисията за защита на конкуренцията, което допълнително усложнява процеса.

На 7 май служебното правителство е взело решение за прехвърляне на бюджета за изпълнение на тези ДДД действия за обработка на комарните популации — за прехвърляне на този бюджет към Българската агенция по безопасност на храните, която да проведе тези мероприятия. След анализа на новия редовен кабинет обаче Министерството на земеделието и храните е установило, че агенцията не разполага с практически капацитет да изпълни тези дейности. Така се наложила отмяната на решението, заради установени правни и процедурни пречки около обществената поръчка и опасения за заобикаляне на закона.