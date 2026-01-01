Има множество предизвикателства и безспорно почистването на речните корита и проводимостта на реките е важен приоритет, който е поставен на най-сериозно обсъждане, включително с Министерския съвет, с местна власт и областните управители. Това каза пред журналисти министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Тя посочи, че вчера е изпратила екипи от Министерството на околната среда и водите и от басейновите дирекции, които на всеки час подават информация. Обходили са ключови язовири - „Ал. Стамболийски“ и „Тича“, за да се прецени каква е ситуацията. По думите й от 10 години не е имало такава запълваемост на язовирите. Проверява се проходимостта на речните корита на големите реки, които се вливат в стратегическите ни язовири, каза още тя.

Заради запълваемостта на яз. „Ал. Стамболийски“ - над 99%, вчера се е наложило да се отвори основният изпускател с оглед намаляване и освобождаване на обеми, така че при обилни дъждове да се освободи обем за поемане на водите, които идват, добави министър Карамфилова. При всяка ситуация следим какво е времето и създаваме оперативни звена, които ще дежурят денонощно, посочи тя. По думите й силата е в превантивните инструменти и в информацията за текущото състояние, за да може да се предприемат адекватни действия.