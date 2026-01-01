Сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5231,9 млн. куб. м, което представлява 80,05% от общия им обем според данни към днешния ден. Общият завирен обем е с приблизително 5% по-висок спрямо отчетения в началото на месец март. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Със 100% запълване са язовирите „Христо Смирненски“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Пчелина“, „Александър Стамболийски“ и „Ивайловград“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Йовковци“, „Тича“, „Боровица“, „Студена“, „Жребчево“, „Домлян“, „Кричим“ и „Кърджали“. Преливат язовирите „Христо Смирненски“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Пчелина“, „Александър Стамболийски“, „Ивайловград“ и „Панчарево“, посочиха още от МОСВ.

Във връзка с настъпването на пролетния сезон и очакваното пълноводие, при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници, подчертаха още от министерството.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес и утре преди обяд ще е почти без валежи. Утре, в следобедните часове на се очакват краткотрайни валежи – главно в Родопите с гръмотевици, а по северното Черноморие сутринта е възможен слаб дъжд. В периода от 8 до 13 април ще се задържи предимно облачно, очакват се валежи от дъжд, като на места ще бъдат значителни по количество, а в отделни северни и планински райони ще превали и сняг. В неделя и понеделник преваляванията ще започнат да спират, облачността ще намалее и ще започне постепенно затопляне. За утре НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за усилване на вятъра до 14 - 19 m/s (пориви до 24 m/s) в части от 6 области в страната - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Сливен.

Днес и през следващите три дни нивата в реките ще бъдат с тенденция на понижение. В резултат на снеготопене в следобедните и вечерните часове днес и утре са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от речните басейни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, пишат още от МОСВ.

От министерството напомнят на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството. От ресорното ведмоство посочиха още, че управляват водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира.

Към 30 март 2026 г. язовирите са с 20% по-пълни спрямо март 2025 г., съобщи МОСВ в края на миналия месец.