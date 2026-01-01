Влошаване на времето се очаква днес в Гърция, като в редица райони е обявен оранжев код за опасни метеорологични явления, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на данни от Националната метеорологична служба на страната.

Метеоролозите предупреждават за интензивни валежи, придружени с гръмотевици, както и силни пориви на вятъра и възможни локални градушки в части от Северна и Централна Гърция, предава кореспондентът на БТА Иван Лазаров.

В област Атика, където се намира гръцката столица Ат.ина, следобед се очакват също валежи и гръмотевични бури.

Според прогнозите времето ще се подобри през уикенда, а от понеделник се очаква ново повишение на температурите. Властите призоваха гражданите да спазват отправените препоръки за отделните райони.

Гръцката обществена телевизия ЕРТ съобщи, че проливен дъжд, градушка и силен вятър са причинили днес щети на земеделски земи и посеви край Козани, Северна Гърция, като са засегнати десетки декари с насаждения.