Влошаване на времето се очаква днес в Гърция, като в редица райони е обявен оранжев код за опасни метеорологични явления, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на данни от Националната метеорологична служба на страната.
Метеоролозите предупреждават за интензивни валежи, придружени с гръмотевици, както и силни пориви на вятъра и възможни локални градушки в части от Северна и Централна Гърция, предава кореспондентът на БТА Иван Лазаров.
#Greece Weather Warning: Heavy rainfalls, storms, strong winds 🌧️🌪️⛈️https://t.co/XFzg6U0Fkc— Keep Talking Greece (@keeptalkingGR) June 11, 2026
В област Атика, където се намира гръцката столица Ат.ина, следобед се очакват също валежи и гръмотевични бури.
Според прогнозите времето ще се подобри през уикенда, а от понеделник се очаква ново повишение на температурите. Властите призоваха гражданите да спазват отправените препоръки за отделните райони.
Έκτακτη επιδείνωση του καιρού: Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώραςhttps://t.co/Qc6zlSAXxV— eReportaz (@EReportaz) June 12, 2026
Гръцката обществена телевизия ЕРТ съобщи, че проливен дъжд, градушка и силен вятър са причинили днес щети на земеделски земи и посеви край Козани, Северна Гърция, като са засегнати десетки декари с насаждения.