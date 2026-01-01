Задържаха мъж, откраднал около 2 000 евро от метален шкаф за дарения в джамия в Благоевградско, съобщиха от полицията.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 38-годишен мъж от село Корница, общ. Гоце Делчев, който за времето от 03:40 часа на 21 юли до 10:00 часа на 24 юли е извършил кражба на сумата от около 2 000 евро от метален шкаф за дарения в джамия в село Господинци и сумата от около 200 евро от метален шкаф за дарения в джамия в село Рибново.

За случаите е уведомена компетентната прокуратура.