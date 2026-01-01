Свободните места след четвъртия етап на класирането от осми клас се попълват по график, утвърден от директора на приемащото училище, в периода от 18 август до 10 септември от училищна комисия, която класира учениците по низходящ ред на състезателния бал. Това съобщават от Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град в сайта си.

Учениците подават заявление до директора на училището и оригинала на свидетелството за основно образование, а за приемане в професионални паралелки и в профила „Физическо възпитание и спорт“ - и медицинско свидетелство за здравословното им състояние.

МОН публикува четвърто класиране за прием в 8. клас

Публикуваните в сайта на РУО в София-град свободни места са към 17 август. За допълнителна информация трябва да се следи сайтът на съответното приемащо училище, уточняват от РУО.

На 5 август Министерството на образованието и науката (МОН) публикува четвъртото класиране за прием в осми клас. Ученици и родители тогава можеха да направят справка в системата: https://infopriem.mon.bg/ - с входящ номер и с идентификационен код. Записването на класираните ученици беше в периода 6-7 август, съобщиха тогава от МОН. На 14 юли МОН публикува първото класиране за прием в гимназиите от осми клас, съобщи пресцентърът на ведомството.

И през тази година в първото класиране за прием в гимназиите от осми клас в София на първо място с най-висок минимален бал - 481,25, е Софийската математическа гимназия (СМГ). Това каза на 14 юли за БТА началникът на Регионалното управление на образованието в София-град д-р Елеонора Лилова. Тя отбеляза тогава, че СМГ, както миналата година, а и в предишни години, отново е на първо място в столицата.