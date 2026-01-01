Очаква се да стане ясно дали прокуратурата ще обжалва решението на съда относно мерките за неотклонение на задържаните при акцията срещу организацията „Кръв и чест”.

Казусът „Кръв и чест“: Съдът остави в ареста сочения за лидер на неонацистката организация

При среднощната спецоперация в Пловдив полицията задържа 18 души.

По информация на NOVA в местните сбирки на неонацисткия клуб са участвали общо около 30 души.

Прокуратурата повдигна обвинения на трима от тях, но съдът остави в ареста само наемателя на клуба в Пловдив, който е сочен и за лидер на групата.

Единият от задържаните за нападението над непалци в Пловдив е бил на убийството на Георги Кузев

Останалите двама обвиняеми са баща и син. 39-годишният мъж беше пуснат под гаранция, а неговият 18-годишен син излезе на свобода без наложена мярка за неотклонение.