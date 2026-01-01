Американският рапър Кание Уест, известен още като Йе, ще изнесе два концерта в Санкт Петербург през октомври, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на организаторите от „Газпром Арена“ в социалните мрежи.

Концертите са насрочени за 10 и 11 октомври. Цените на билетите започват от 9000 рубли (106 щатски долара), като най-евтините билети са били разпродадени в рамките на час, съобщи руската държавна информационна агенция ТАСС. Най-скъпите билети струват 160 000 рубли, или 1885 долара.

Уест, който през последните години предизвика множество противоречия с публичните си изказвания, се сблъска с отмяна на концерти и забрани за участия в няколко европейски страни след поредица от антисемитски изказвания, включително похвали за Адолф Хитлер и използване на нацистка символика.

През януари Уест се извини за част от изказванията си, като ги свърза с недиагностицирана мозъчна травма и нелекувано биполярно разстройство.

Ако концертите се състоят, Уест ще бъде сред най-известните международни музикални изпълнители, изнасяли концерти в Русия след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

„Газпром Арена“ е домакинският стадион на футболния клуб „Зенит“ и разполага с капацитет от около 70 000 зрители, уточнява още Ройтерс.