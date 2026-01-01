Американският рапър и продуцент Кание Уест, който смени името си на Йе, публикува съобщение във в. „Уолстрийт Джърнъл“, с което се извини за антисемитските си коментари, предаде Ройтерс.

„Загубих връзка с реалността“, написа Йе, приписвайки поведението си на мозъчно увреждане и нелекувано биполярно разстройство. „Съжалявам, дълбоко унизен съм от действията си в това състояние и съм ангажиран с отговорност, лечение и смислена промяна. Това обаче не оправдава нещата, които направих. Аз не съм нито нацист, нито антисемит. Обичам еврейския народ“, добави той, цитиран от Ройтерс.

Австралия анулира визата на Кание Уест заради песента му за Хитлер

Йе също така изрази съжаление за минали изрази на възхищение към Адолф Хитлер и използването на изображения със свастика. Правозащитната Лига против поругаването (ADL), която следи антисемитизма, излезе с изявление, в което описва извинението му като закъсняло и отбелязва предишните му антисемитски забележки. „Извинението на Йе към еврейския народ е закъсняло и не отменя автоматично дългата му „история на антисемитизъм“ - антисемитската песен „Хайл Хитлер“, която създаде, стотиците публикации, свастиките, безбройните препратки към Холокоста и всички усещания на болка и предателство, които това причини“, посочи говорител на ADL в изявление пред Ройтерс.

Йе пише, че преди 25 години е претърпял автомобилна катастрофа, причинила му значителни мозъчни увреждания, които според него не са били правилно диагностицирани до 2023 г. Той добавя, че медицинският пропуск е причинил проблеми с психичното здраве, довели до диагнозата му биполярно разстройство от тип 1, допълва още Ройтерс.

Междувременно уебсайтът на музикалната платформа "Спотифай" съобщи, че новият албум на рапъра - Bully, ще излезе в петък.