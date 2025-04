47-годишният рапър Кание Уест направи ново признание и пусна откъс от музикален клип към нова песен, озаглавена „Cousins“.

В песента Уест разказва, че е имал сексуална връзка с братовчед си като дете.

„Тази песен се казва COUSINS (братовчеди) за моя братовчед, който е в затвора до живот за убийството на бременна жена няколко години след като му казах, че повече няма да „гледаме мръсни списания заедно“, гласи публикацията на рапъра в социалната мрежа "X".

Kanye West new tweet‼️



Claims to have done sexual acts with his cousin when he was 6 years old all the way up to 14 years old….



Are you done with Kanye west after this ? pic.twitter.com/YTRghMTZEs