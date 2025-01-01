Две катастрофи само за ден до обяд са станали на автомагистрала "Струма" в района на Перник, това съобщи за БТА регионалният говорител на Областната дирекция на МВР Венцислав Алексов.

Първият инцидент е станал в 9:30 ч. с кола, пътуваща в посока Перник, а по случая са съставени актове за административни нарушения.

Второто произшествие е регистрирано около обяд в района на пернишкото село Боснек. Катастрофирал е лек автомобил, движещ се в посока Благоевград, в който са пътували мъж и жена. Двамата са транспортирани за преглед в Многопрофилна болница за активно лечение "Рахила Ангелова" в Перник, където е установено, че нямат сериозни травми. Предстои екип на „Пътна помощ“ да премахне автомобила, тъй като е катастрофирал в лява активна лента и затруднява движението в отсечката, допълни Алексов.