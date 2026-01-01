Мъж е с опасност за живота след катастрофа в Русе, съобщиха от полицията.

На 10 януари, около 22:30 ч., в Русе, по булевард „Христо Ботев“, в посока изхода на града, при обилен снеговалеж, лек автомобил е напуснал платното за движение и се е ударил в стълб от тролейбусната мрежа.

Моторист е с опасност за живота след катастрофа на пътя Русе - Бяла

Автомобилът е бил управляван от 49-годишен мъж, а на предната дясна седалка се е возила 45-годишна жена. Вследствие двамата са пострадали с фрактури и са отведени и настанени за лечение в УМБАЛ „Канев“ - Русе, като водачът е с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство и причините за произшествието се изясняват.