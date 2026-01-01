Млада жена е в тежко състояние след катастрофа край Перущица, съобщиха от полицията в Пловдив.

Сигналът за преобърнал се в крайпътен имот лек автомобил е получен около 22.30 ч.

24-годишната шофьорка е пътувала сама.

Взета й е кръвна проба за химичен анализ. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Причините и обстоятелствата, довели до инцидента, се изясняват от служители на сектор „Разследване на престъпления по транспорта“. Води се досъдебно производство.