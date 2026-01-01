22 души, сред които 5 деца, пострадаха при сблъсък между два трамвая в Москва, съобщи Държавната автоинспекция на руската столица, цитирана от ТАСС.

Двата трамвая са се сблъскали сутринта на обходния път на Волоколамското шосе, след като единият от тях е излязъл от релсите.

По първоначални данни причината за инцидента е техническа неизправност.

Главната дирекция на руското вътрешно министерство МВР уточни, че сблъсъкът е станал на улица "Водников".

Служители на руската пътна полиция изясняват всички обстоятелства около случилото се, според същия източник.