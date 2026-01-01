Парламентът не е място, в което мнозинството просто си брои гласовете, то е място за дебат, да бъде контролирана изпълнителната власт и ние ще настояваме тези инструменти да бъдат запазени. Това каза зам.-председателят на парламентарната група (ПГ) на „Демократична България“ (ДБ) Божидар Божанов на брифинг по повод предложените от „Прогресивна България“ промени в Правилника за работа на Народното събрание.

Видяхме, че управляващите са тръгнали по неприятна плоскост да ограничават правата за опозицията. Ограничаването на временните комисии, за това кой може да ги внася и с колко подписа се внасят, е практика, която се въвежда за първи път при тройната коалиция на БСП, НДСВ и ДПС – едно от най-мразените управления в България, каза Божанов. Надявам се да не се връщаме към тези практики, опозицията има право да пита, да получава документи, да участва в дебата и нейните законопроекти да бъдат разглеждани, добави Божанов.

Внесените промени в правилника от страна на мнозинството издават несигурност, че това мнозинство, дали поради липса на парламентарен опит, или други причини, няма да успее да се справи с динамиката на пленарна зала, каза Атанас Славов от ДБ. По думите му ограничаването на парламентарни въпроси и парламентарния контрол е негативен симптом.

Ограниченията във възможността за дебат, във възможността да се вземат реплики и да се инициират анкетни комисии, провеждащи парламентарни изслушвания, са все практики, които не издават добър тон и нарушават духа на парламентаризма. Виждаме, че мнозинството няма да се ръководи от дефиницията управление чрез дискусия, а ще е управление на налагане на волята на мнозинството, допълни Славов.

Зам.-председателят на ПГ на ДБ Катя Панева каза, че с предложенията, които правят, „Прогресивна България“ ограничават дейността на всеки народен представител. Проблемът е как те разбират демокрацията и парламентаризма, и дали ще се работи в Народно събрание, което ще бъде изцяло под техен контрол, допълни Панева.

По повод ограничаването на заплатите на депутатите Божидар Божанов каза, че това са трайни позиции на ДБ. Всички тези автоматизми, с изключение на частта за Министерството на отбраната, която подлежи на отделен дебат, трябва да бъдат премахнати. Ще подкрепим такива предложения, не ги видяхме днес от мнозинството, каза Божанов.