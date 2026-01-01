Стратегическите рискове от „челен сблъсък“ между НАТО и Русия нарастват, а последствията от него ще бъдат катастрофални. Това заяви в интервю за ТАСС заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

Той отбеляза „ескалационния наратив на европейските столици за „надвисваща заплаха от война с висока интензивност“ с Русия. В резултат на подобно нагнетяване на напрежението, включително откровено провокативни действия в ядрената сфера, нарастват стратегическите рискове и опасността от челен сблъсък на НАТО с нашата страна с всички произтичащи от това потенциално катастрофални последици“, подчерта Рябков.

Коментирайки намеренията на Финландия да разреши вноса на ядрено оръжие, както и плановете на Франция и Полша да проведат учения над Балтийско море, в рамките на които ще бъдат отработвани ядрени удари по цели в Русия, Рябков посочи, че „Русия съвсем ясно и недвусмислено заяви своето крайно негативно отношение към подобни подготовки от страна на европейците“.

„Тези стъпки са съпроводени от враждебна антируска реторика и представляват елемент от общия процес на ускорена милитаризация на Европа, открито насочен срещу нашата страна“, добави заместник-министърът на външните работи на Русия.