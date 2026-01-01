Змия вдигна на крак пожарната на зеленчуковия пазар в Хасково. Сигналът е попаден малко преди обяд, съобщава NOVA.

Уловиха змия в центъра на Смолян (СНИМКА)

Влечугото е било забелязано от жена, която реагирала спокойно и подала сигнал на телефон 112. Малко след това змията се подплашила и се скрила в шахта в района на пазара. За да достигнат до нея, пожарникарите отворили част от решетките на шахтата, а херпетологът Георги Русев е успял да я улови.

Уловиха змия в детска градина в Кърджали

По думите на специалиста става въпрос за пъстър смок – вид, който се среща в региона и не представлява опасност за хората. Змията ще бъде пусната обратно в естествената ѝ среда.