Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус предупреди днес за "мащаба и скоростта" на разпространение на епидемията от ебола в Демократична република Конго, предаде Франс прес.

През последните 50 години от ебола починаха повече от 15 хиляди души в Африка.

СЗО обяви в неделя международна извънредна ситуация за справяне с епидемията в ДР Конго - голяма страна в Централна Африка с повече от 100 милиона жители.

"Изчислихме, че смъртните случаи са близо 131" и че "имаме близо 513 предполагаеми случая" на заразяване, каза днес по националната телевизия министърът на здравеопазването Самюел Роже Камба.

В предходна информация на здравното министерство се съобщаваше за 91 смъртни случая и за 350 предполагаеми заразени.