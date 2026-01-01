Двама извършители на кражба от магазин са установени от полицаи в Пазарджик, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Вчера в Районното управление – Пазарджик е получен сигнал от управител на търговски обект в централната част на областния град за извършена кражба на дрехи и други артикули от витрините на магазина.

В резултат на предприетите оперативни действия на служители от сектор „Криминална полиция“ и дежурни автопатрули, в кратък срок е установена самоличността на извършителите. Това са 23-годишен мъж от село Боримечково и 20-годишен мъж от село Динката.

По случая е образувана преписка, която ще бъде докладвана на прокуратурата.