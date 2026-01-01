Единадесетокласникът Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ постигна исторически успех за България, след като спечели първо място на Regeneron ISEF. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката.



Това е най-големият и престижен международен конкурс за гимназисти в сферата на науката и инженерството. Форумът тази година се проведе във Финикс, Аризона.

С проекта си „Разрешимост на уравнения в елементарни функции“ Никола завоюва първо място в категория „Математика“ и стана носител на голямата награда за млад учен.

Той получи и парична премия в размер на 75 000 долара.



В българския отбор участваха още двама ученици – дванадесетокласниците Стефан Куюмджиев и Божидара Пухалева.