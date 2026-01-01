Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за април. Агенцията за социално подпомагане ще започне да изплаща средствата от 19 май. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Кой може да получава месечно по 20 евро компенсация за високите цени на горивата

На тази дата агенцията ще преведе средствата на хората, които получават подкрепата по банковата си сметка. В периода 20 – 27 май ще бъдат изплатени на около 33 000 души, които вземат социалните си помощи през пощенските клонове, допълват от МТСП.

Право на компенсацията имат физически лица, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 г. трябва да е до 652,41 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година. Получаването на подкрепата се определя след проверка на Националната агенцията за приходите.

Общо 210 934 души с ниски доходи бяха подкрепени от държавата с компенсация от 20 евро заради поскъпването на горивата през март.