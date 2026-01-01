Испански съд разпореди на данъчните власти да възстановят на колумбийската попзвезда Шакира над 55 милиона евро (64 милиона долара), неправомерно събрани в рамките на спор относно данъците ѝ за 2011 г., става ясно от съдебен документ.

Националният съд заяви, че данъчните власти не са успели да докажат, че певицата е прекарала повече от 183 дни в Испания през 2011 г., което е прагът, при който жителите са длъжни да плащат данък върху доходите в страната, предаде АФП.

„Напротив, съдът установи, че Шакира е прекарала 163 дни в Испания и че данъчните власти следователно не са успели да докажат, че певицата е имала център на икономическите си интереси в Испания“, се посочва в решението, издадено миналия месец.

Съдът постанови „възстановяване на изплатените суми, заедно със законната лихва“, като отмени данъчните актове и глобите в размер на няколко милиона евро, наложени от данъчните власти, които бяха счели певицата за данъчен резидент на Испания през 2011 г.

Решението идва в момент, когато Шакира се готви да приключи своето рекордно световно турне „Women Don't Cry Anymore“ с поредица от концерти в Мадрид, започващи през септември.