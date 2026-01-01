На 83 години почина Любка Иванчева - майката на Десислава Иванчева - за това стана ясно от профила на бившата кметица на район "Младост".

"С огромна болка ви съобщаваме, че снощи ни напусна най-достойната и борбена майка и баба - Любка Иванчева (майката на Деси). Един достоен, силен и истински човек. Жена с огромно сърце, която до последния си дъх носеше в себе си обич, кураж и всеотдайност. В най-тежките години за семейството, когато съдбата подложи Деси и близките ѝ на изпитания, тя остана непоколебима. Въпреки мъката, тревогите и несправедливостите, пое сама грижата за малкия син на Деси – от бебе до четиригодишната му възраст. Отгледа го с безкрайна любов, сила и отдаденост", посочва се в профила.

Тя се бореше с тежки заболявания и лекарите не даваха добри прогнози, но тя беше много силна подкрепа на дъщеря си и внучето си.

"Изправяше се, защото знаеше, че трябва да бъде до детето, до семейството си, до Деси. Тя беше рамо до рамо с Деси навсякъде – на протестите, пред съдебните зали, в трудните медийни битки, във всеки тежък момент. Тиха, но непоколебима опора. Поклон пред светлата ѝ памет. Никога няма да бъде забравена", допълват близките й.

Предстои да бъдат публикувани подробности за поклонението и погребението, за всички хора, които я обичаха, уважаваха и желаят да си вземат последно сбогом с нея.