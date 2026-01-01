Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши разкри фактите за многократно тиражираните клевети на отстранената от Европейската прокуратура Теодора Георгиева. Това се казва в позиция на лидера на ДПС Делян Пеевски.

В позицията на лидера на ДПС се казва, че Кьовеши е разкрила истината - няма касателство разследване на Чиренско газохранилище, няма заплашена европрокурорка, няма казус. Това са фалшиви внушения и манипулации.

"Има компрометирана европрокурорка, която е злоупотребила по безпрецедентен начин с правото и поста си два пъти, за което е предложена за отстраняване единодушно от 24 европейски прокурори. Това са фактите, изяснени с цялата тежест и авторитет от европейския главен прокурор", посочва Пеевски.

По думите му сега следва властта да преразгледа охраната на Георгиева, назначена й от бившия служебен министър на МВР и основанията за това решение.

Делян Пеевски заяви, че ще защитава името и репутацията си срещу всички, които според него отправят обвинения, клевети и опити за дискредитиране. "Особено онези, които злоупотребяват със служебното си положение за това като Теодора Георгиева", пише той.

Пеевски подчерта, че вярва, че истината винаги излиза наяве, и отправи послание към хората, които по думите му през последните години се опитват агресивно да влияят върху прокуратурата и съдебната система.

"Това напомням и на тези, които са най-шумни в последните години и най-агресивно се опитват да яхнат не само прокуратурата, но и цялата съдебна система - истината винаги излиза наяве", добавя в заключение той.