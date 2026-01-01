Почернени родители излязоха на протест пред Съдебната палата преди началото на делото за трагичната смърт на 11-годишното момче, който беше прегазен в Лясковец.

Адвокатът на семейството Милен Николов припомни, че инцидентът е станал на 2 ноември 2022 г., когато детето губи живота си вследствие на тежко нарушение на правилата за движение. По думите му шофьорът е имал книжка едва от шест месеца, но за този кратък период вече е бил санкциониран три пъти за нарушения на пътя.

Делото се разглежда от Великотърновския окръжен съд и е за причиняване на смърт по непредпазливост при управление на автомобил. Според адвокат Николов експертизите ясно показват, че водачът е карал с превишена скорост в населено място и именно това е довело до фаталния инцидент.

Той изрази недоволство от решенията на предишните съдебни инстанции, които са постановили условна присъда, както и от позицията на прокуратурата. По думите му, въпреки че подсъдимият не е обжалвал, представител на прокуратурата е настоял наказанието да бъде намалено.

Защитата на семейството ще поиска пред Върховния касационен съд присъдата да стане ефективна. Според адвоката има множество утежняващи вината обстоятелства, които трябва да бъдат взети предвид. Той подчерта още, че шофьорът не е реагирал адекватно след удара и е спрял чак на 91 метра от мястото на катастрофата. По думите му детето е било видимо на пътя и е било забелязано от други водачи.

Бащата на Ангел – Пламен Петров – заяви, че настоява единствено за ефективна присъда. Той коментира, че фактите по случая са ясни и не разбира действията на прокуратурата.