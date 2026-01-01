Летището във Виена беше огласено от песента, спечелила „Евровизия“. Българите, които пътуват с победителката DARA, изпълниха терминала с емоцията си.

Десетки българи се събраха, за да изразят гордостта и подкрепата си за DARA на път към дома – не просто победител, а символ на един исторически момент. Усмивки, сълзи, прегръдки, танци и едно усещане, че всички са част от нещо голямо, пише NOVA.

„БАНГАРАНГА! БАНГАРАНГА!“ ехтеше из терминала, а след това и в самолета, който ще докара сънародниците ни в София. Хората скачаха, пееха и крещяха от щастие - защото ще летят заедно със своята любимка - момичето, което направи България №1 в музикална Европа.

Качването в самолета се превърна в празник - с песни, скандирания и аплодисменти. Не просто полет към София, а път обратно към дома, носещ победа. Днес България лети.

