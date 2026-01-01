Кметът на Бургас Димитър Николов заяви желанието на града да бъде домакин на следващото издание на "Евровизия", след като стана ясно, че България ще приеме конкурса през 2027 година.

След големия успех на DARA: България ще е домакин на следващото издание на „Евровизия“

Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно. И ще бъде, написа Николов в официалната си страница във Фейсбук.

В същата публикация кметът добавя: "Това, което Дара направи за България, тепърва ще дава резултати. И не само заради Евровизия. Всъщност Дара написа съвременната приказка за младите – колкото и да е трудно, да не се отказваш".

Снощи DARA и Bangaranga триумфираха на 70-ото издание на песенния конкурс "Евровизия", спечелвайки вота както на журито, така и на публиката. За първи път в историята на конкурса победителят взема категорично и двете гласувания.