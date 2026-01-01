Хората бяха по земята, имаше ранени. Викаха и плачеха. Така очевидец описа ситуацията пред журналисти след тежката катастрофа на ул. "Челопешко шосе" в София.

Припомняме, че тежка катастрофа на ул. "Челопешко шосе" в София взе две жертви, а пострадалите са 13.

В инцидента са участвали три автомобила и автобус на градския транспорт.

Тежка катастрофа в София: Кола се вряза в автобус на градския транспорт, има загинали (СНИМКИ/ВИДЕО)

Произшествието се е случило около 19:40 часа. Загинал е 27-годишен мъж, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.

10 спешни екипа са изпратени на място и работят на терен към този час.

По думите на говорителя на Центъра за Спешна медицинска помощ тежко пострадалите за сега са 7. Настанени са в ИСУЛ, ВМА и УМБАЛ "Света Анна“. Хоспитализираните хора към момента са общо 8.

60-годишният шофьор на автобуса е хоспитализиран, но без животозастрашаващи наранявания.