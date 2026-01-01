Тежка катастрофа затвори за движение столичното „Челопешко шосе“, след като автобус номер 119 се обърна при челен сблъсък със състезаваща се кола. Двама души са загинали – на 27 и 31 години. Ранените са най-малко 13 души, съобщиха от "Пътна полиция".

Вследствие на удара автобусът се е преобърнал странично. Сигналът за катастрофата е подаден в 19:37 ч., съобщиха от Центъра за градска мобилност. По информация на дежурния диспечер колата е връхлетяла върху автобуса след гонка с друг автомобил. От "Пътна полиция" заявиха, че не могат да потвърдят тази версия до приключване на процесуално-следствените действия.

9 души са ранени при катастрофа в София

За смъртта на едната жертва - на 27 години, стана ясно веднага след сблъсъка. Вторият загинал - мъж на 31, издъхна в болница ИСУЛ, потвърдиха за NOVA от лечебното заведение.

10 от ранените са пътували в автобуса, а останалите са водачите на двете леки коли и автобуса.

Трима мъже са приети в спешното отделение на Военномедицинската академия (ВМА), съобщиха от пресцентъра на болницата. Единият от пострадалите е с фрактура на долен крайник, черепно-мозъчна травма и гръбначна травма. Вторият е с фрактура на долен крайник, а третият е с гръдна травма, допълват от ВМА.

БТА

Пътят по ул. „Челопешко шосе" от разклона за „Казичене" до изхода на квартал „Челопечене" е затворен. От МВР посочиха, че обходният маршрут за преминаващите автомобили е през квартал „Ботунец".

БТА

Двама от пострадалите при катастрофата между автобус и две коли на „Челопешко шосе" в София са в критично състояние, съобщи на брифинг на мястото на инцидента старши инспектор Георги Митев от „Пътна полиция".

„Загиналият е 27-годишен мъж, който се е возил в автобуса“, каза на брифинг пред журналисти след тежкия инцидент край София столичният кмет Васил Терзиев.

"Искам да изкажа съболезнования за загиналия", каза още Терзиев.

БТА

От „Пътна полиция“ заявиха, че е образувано досъдебно производство по случая и се изясняват причините за инцидента.

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