Цените на петрола остават силно променливи в азиатската търговия, след като ескалацията на напрежението между САЩ и Иран засили опасенията за прекъсване на доставките през Ормузкия проток и Червено море, предаде Ройтерс.

Към 08:45 часа българско време фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 20 цента, или 0,24 на сто, до 84,03 долара за барел. Американският лек суров петрол поскъпна с 20 цента, или 0,30 на сто, до 78,98 долара за барел.

За седмицата двата основни петролни сорта са поскъпнали с близо 12 на сто. Брент е напът да отчете трета поредна седмица на повишение, а американският суров петрол – втора.

Пазарите реагират на засилването на военните действия между САЩ и Иран. След нарушаването на примирието между двете страни бяха ограничени част от доставките на петрол през Ормузкия проток, а според източници на Ройтерс Техеран е поставил в готовност подкрепяното от него движение на хутите за евентуално блокиране на корабоплаването през Червено море при удари срещу иранската енергийна инфраструктура.

„Потенциалната заплаха Червено море да се превърне в още една основна точка на прекъсване на доставките допълнително усложнява перспективите пред петролния пазар“, коментира главният пазарен анализатор на „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade) Тим Уотърър.

По думите му рискът от прекъсване на доставките по два ключови морски маршрута продължава да поддържа висока геополитическата премия в цените на петрола.

Американските сили предприеха нова серия въздушни удари срещу цели в Иран за шеста поредна нощ, съобщи Централното командване на САЩ. Техеран отвърна с ракетни и безпилотни атаки срещу американски военни бази в региона, включително срещу въздушна база в Йордания.

Междувременно Министерството на отбраната на Катар съобщи, че въоръжените сили на страната са прехванали иранска ракетна атака, а Министерството на вътрешните работи информира, че едно дете е било ранено от шрапнел при операцията по прехващане.

„Сигурността на доставките на петрол остава критичен въпрос. Ако ситуацията не се подобри през следващите няколко седмици, това е сериозен повод за безпокойство“, заяви изпълнителният директор на Международната агенция за енергията Фатих Бирол.

Според анализатори на Ай Джи (IG) от техническа гледна точка цената на американския лек суров петрол може да достигне нива от средата на диапазона 80 долара за барел, ако се задържи над ключовата подкрепа около средата на 70 долара.