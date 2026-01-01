Иранската новинарска агенция Фарс разпространи в социалните мрежи видео със заглавие "Къде да убием Тръмп?", предаде ДПА.

То беше публикувано и в канала на агенция Фарс в приложението за съобщения Телеграм.

Във видеото се твърди, че то показва маршрута, по който кортежът на американския президент Доналд Тръмп минава на път за имението му "Мар а Лаго" в щата Флорида, и посочва един мост като потенциално уязвимо място в системата за сигурност.

Въпреки това показаният маршрут не съответства пряко на публично достъпните карти на този район, отбелязва ДПА. Известно е също така, че маршрутът на Тръмп във Флорида е променен през януари 2026 г., след като на летището е бил открит подозрителен предмет.

Видеото бе разпространено на фона на призивите на иранското ръководство за отмъщение за смъртта на убития при израелски въздушен удар по официалната му резиденция Върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей на 28 февруари.

В изказване на срещата на върха на НАТО в Анкара миналата седмица Тръмп заяви, че Иран го е взел на прицел. „Аз съм номер едно в списъка за ликвидиране на Иран“, каза президентът на САЩ.