Иранското Министерство на здравеопазването заяви днес, че 38 души са били убити, а над 400 – ранени при американските удари срещу Иран от 22 юни насам, предаде АФП.

Според данните, актуализирани тази сутрин, „броят на ранените при американските атаки надхвърли 400, а 38 наши сънародници загинаха като мъченици“, съобщи в „Екс“ говорителят на министерството Хосейн Керманпур.

По думите му сред загиналите има три жени и едно дете.

Американската армия съобщи по-рано днес, че е приключила последната серия от удари по Иран, извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп, с които беше отбелязана шеста поредна нощ на американски атаки, предаде Ройтерс.

Според изявление на Централното командване на САЩ „американски сили, включително изтребители, дронове и военни кораби, са изстреляли прецизни боеприпаси, които са поразили десетки ирански военни цели като крайбрежни наблюдателни и противовъздушни позиции, логистична инфраструктура“, както и военноморски обекти.

Йордания, Кувейт и Катар съобщиха, че рано тази сутрин са били подложени на въздушни атаки, а в Бахрейн сирените за тревога бяха задействани два пъти.

Говорител на иранската армия, цитиран от държавната телевизия, заяви, че Ислямската република е нанесла удари с дронове с експлозиви по американски военни обекти в Кувейт.

От своя страна иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е атакувал в Сирия „команден център за специални операции на противника“ в района на Ат Танф, близо до границата с Ирак, както и американски радари в Оман. Двете страни засега не са потвърдили подобни удари.