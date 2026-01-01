Американската армия съобщи, че е приключила последната серия от удари по Иран, извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп, с които беше отбелязана шеста поредна нощ на американски атаки, предаде Ройтерс.

Според изявление на Централното командване на САЩ „американски сили, включително изтребители, дронове и военни кораби, са изстреляли прецизни боеприпаси, които са поразили десетки ирански военни цели — като крайбрежни наблюдателни и противовъздушни позиции, логистична инфраструктура“, както и военноморски обекти.

Ударите тази вечер засегнаха иранския остров Кешм и район в близост до Бандар Абас — дом на най-голямото иранско пристанище и ключови съоръжения на военноморските сили и Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Ирански медии съобщават също за американски удари по три моста и жп гарата в крайбрежния Бандар Хамир, както и за ракетна атака на САЩ срещу летището в Ираншахр, в югоизточен Иран.

Техеран е изстрелял ракети и дронове срещу американски военни бази в съседни държави, включително наскоро разширена авиобаза в Йордания, която според Иран е била използвана при американски удар срещу детска онкологична болница в Иран в сряда вечерта.

Тази седмица Тръмп отново отправи заплахи да удари ирански енергийни обекти, както и мостове — още следващата седмица.

Женевските конвенции от 1949 г. забраняват атаки срещу обекти, смятани за жизненоважни за цивилното население.

След предишни заплахи на Тръмп за атаки срещу подобни цели, американски експерти по международно право заявиха по-рано тази година, че подобни атаки могат да представляват военни престъпления.

В същото време Катар съобщи, че армията му е отблъснала ракетна атака през нощта. По-рано тази вечер Франс прес съобщи за експлозии в столицата Доха.

"Министерството на отбраната (…) съобщава, че въоръжените сили са прихванали ракетна атака, насочена срещу Държавата Катар", се казва в комюникето, публикувано в Екс.