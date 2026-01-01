Кипър днес започна съдебното производство за смъртта на двете българчета на 8 и 10 години. Първото заседание днес в британската база в Декелия се проведе чрез видеоконферентна връзка със съдия от Върховния съд на Великобритания.

30-годишният баща на двете починали момчета се яви днес пред британския съд, след като на 2 юли срещу него бе повдигнато обвинение в причиняване на смърт по непредпазливост и безотговорност, предава БНР .

Искането на подсъдимия да му бъде разрешено да пътува за погребението на децата в България ще бъде разгледано след писмено внасяне на съответната молба от защитата. Съдът ще обяви решението си по нея на заседание на 30 юли.

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Делото ще премине към следващия си етап по същество на заседание на 22 септември, на което от подсъдимия ще се изиска да отговори дали се признава за виновен или невинен по обвинението срещу него.

Двете българчета бяха открити мъртви на 28 юни, като се смята, че са се задушили в заключената паркирана кола, останали в нея най-малко три часа под изгарящото слънце. Те са били без надзор, след като бащата и неговата приятелка са отишли на работа. Разследването на полицията в британската база проучи показания, записи от камери в района, техническа експертиза на колата, допълнителни изследвания след аутопсиите.