Полицията в Кипър разследва смъртта на две момчета, на 8 и 10 години, в неделя вечерта в село в югоизточната част на страната, за които се съобщава, че са от България.
Води се разследване за изясняване на обстоятелствата около трагедията, която предизвика шок сред жителите на селото и потресе страната.
Двете деца са открити в паркирана заключена кола пред къщата на баща им в село Ксилофагу. Те са забелязани след 18 ч. в неделя от съсед, който е уведомил властите, пише БНР.
Линейка и членове на полицията на британската военновъздушна база "Декелия", под чиято юрисдикция е селото, са се отзовали веднага, но в болницата е констатирана смъртта на момчетата.
Two boys, eight and 10, die in hot car in Cyprus 'after being left to sleep': Father and stepmother arrested https://t.co/ipQs53Xjky— Daily Mail (@DailyMail) June 28, 2026
Според информация братчетата са пристигнали наскоро от България, за да прекарат лятната ваканция с баща си, който живее в селото със съпругата си.
Говорител на британската база заяви, че се води интензивно разследване за причините за трагедията. Взимат се показания, за да се изяснят обстоятелствата, при които децата са се озовали в колата, но още няма официални съобщения.
«Ο πατέρας και η σύντροφός του πήγαν στη δουλειά, με αποτέλεσμα τα παιδάκια να μπουν στο αυτοκίνητο και να κλειδωθούν μέσα» είπε ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγουhttps://t.co/1tkzoAfRLZ— SKAI.gr (@skaigr) June 28, 2026
Първоначалните данни сочат за възможността за задушаване заради високите температури, но се очакват съдебномедицински експертизи, за да се установят точните причини за смъртта.
Бащата и съпругата му са били на работа по време на трагедията. Те са арестувани по подозрение за предполагаема родителска небрежност.