Бащата на двете момчета, които бяха намерени мъртви в Кипър в неделя в заключена кола, официално бе обвинен в "причиняване на смърт по непредпазливост", реши на заседанието си днес съдът в британската военновъздушна база в Декелия. Началото на съдебния процес бе насрочено за 16 юли, предава БНР .

Съдебното дело за смъртта на българчетата бе внесено днес. Британският съд в базата Декелия повдигна обвинение срещу 30-годишния баща в причиняване на смърт по непредпазливост и разпореди той да остане в ареста до началото на съдебния процес.

Следователите решиха да изправят пред съда само бащата, тъй като той е законен настойник на децата, а 38-годишната му партньорка, която първоначално също бе арестувана, бе освободена в сряда.

Трагедията в Кипър: Загиналите българчета са били над три часа в заключената кола на баща си

По време на заседанието полицията обоснова искането си за продължаване на задържането, представяйки показания, според които подсъдимият, след като е приключил работата си в неделя, е отишъл да си купи алкохол, вместо да се прибере веднага у дома. Според разследващите, ако се е върнал по-рано, трагедията вероятно е можело да бъде избегната. Защитата на бащата оспори тази позиция.

Все още няма официални съобщения за обстоятелствата, поради които двете братчета са били блокирани в заключената кола под палещото слънце, както и за причината за смъртта им, водещата версия за която остава задушаване.