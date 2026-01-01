Паника в хиндуистки храм в източния индийски щат Бихар отне живота на най-малко седем души и рани 19 други, съобщиха официални представители.

Смъртоносни панически блъсканици са често явление при големи събирания и религиозни празници в Индия, главно поради лошото управление на тълпите, посочва АФП.

Инцидентът се случи в храма „Ашок Дхам“ в окръг Лахисарай, щат Бихар, където се беше събрала огромна тълпа, за да отдаде почит на индуисткото божество Шива.

Паниката била предизвикана от разпространили се слухове, че електрически стълб е паднал върху поклонници в пределите на храма, съобщи окръжният магистрат Шайлендра Кумар.

„Ситуацията вече е под контрол“, заяви Кумар, потвърждавайки броя на жертвите.

Около 19 други души са на болнично лечение, добави той.

Министър-председателят на Бихар Самрат Чоудхари определи инцидента като „разтърсващ“ и обяви обезщетение от 400 000 рупии (4 180 долара) за семейството на всяка жертва.

Трагедията е поредната от фаталните инциденти с тълпа в Индия. През ноември миналата година девет души загинаха при паническа блъсканица в храм в южния щат Андра Прадеш.

Друг подобен инцидент по време на политически митинг в Тамил Наду миналата година отне живота на 36 души.

Една от най-тежките трагедии, свързани с тълпи в Индия през последните години се случи през 2024 г. в Утар Прадеш, където 120 души загинаха по време на религиозна проповед, на която присъстваха хиляди вярващи.