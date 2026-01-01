Инфлацията в България се ускори до 4.5% на годишна база през юли, а спрямо предходния месец потребителските цени са се увеличили с 0.8%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). От началото на годината натрупаната инфлация е 3.7%, а средногодишната за периода август 2025 – юли 2026 г. е 5.1%.

Най-съществено месечно поскъпване през юли е отчетено при групата „Развлечения, спорт и култура“ – с 11.6%. Следват услугите на ресторанти и хотели с 2.3% и групата „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ с 2%.

В същото време редица стоки са поевтинели. Най-голям спад е регистриран при облеклото и обувките – с 2.9%, застрахователните и финансовите услуги – с 1.8%, хранителните продукти и безалкохолните напитки – с 1%, и транспорта – с 0.7%.

Храните: картофите и сезонните плодове поевтиняват най-много

При хранителните продукти през юли са отчетени сериозни движения в двете посоки. Най-голямо поскъпване има при месото от едър рогат добитък – с 3.9%, зрелия лук – с 3.1%, прясната и охладена риба – с 2.7%, и макаронените изделия – с 2.4%.

Най-съществено са поевтинели картофите – с 18.9%, прасковите и кайсиите – с 18.6%, зеленият фасул – със 17.1%, тиквичките и патладжаните – с 15.6%, доматите – с 11%, и пиперът – с 10%.

Почивките и пътуванията поскъпват най-силно

При нехранителните стоки и услугите най-голямо увеличение е отчетено при хотелите във ваканционни центрове и курорти – с 19.5%. Пакетните услуги за почивка и туристически пътувания са поскъпнали с 18.4%, а международните полети – със 17.8%.

По-високи са били още цените на топлинната енергия – с 5.3%, централното газоснабдяване – с 3.5%, и електроенергията – с 3.1%.

В обратната посока най-значително е поевтинял пропан-бутанът за автомобилите – със 7.3%. Цените на облеклото са намалели с 3.1%, застраховането – с 2.9%, велосипедите – с 2.7%, обувките – с 2.4%, а бензинът А95Н – с 2.2%.

При медицинските услуги НСИ отчита увеличение на цените на лекарските услуги с 1%, на стоматологичните услуги и услугите на медицинските лаборатории – с по 0.3%, а лекарствените продукти са поскъпнали с 0.1%.

Натрупаното поскъпване за пет години е 43.4%

Натрупаната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени, достига 12.7% за последните три години – от юли 2023 г. до юли 2026 г. За петгодишния период от юли 2021 г. до юли 2026 г. натрупаното увеличение на цените е 43.4%.

По хармонизирания индекс на потребителските цени, който се използва за сравнение между страните от ЕС, месечната инфлация през юли е 0.6%, а годишната – 4.4%. Натрупаната инфлация от началото на годината е 4.1%.

При „малката кошница“, която обхваща 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги за най-нискодоходните 20% от домакинствата, месечното изменение през юли е отрицателно – 0.4%, докато на годишна база цените са с 2% по-високи. Хранителните продукти в кошницата са поевтинели с 1.4%, нехранителните стоки – с 0.7%, докато услугите са поскъпнали с 2.2%.