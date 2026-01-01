Разследват два случая на домашно насилие в Пернишко, съобщиха от полицията.

На 16 август е подаден сигнал от 45-годишна жена, че в село Расник 54-годишният ѝ съпруг е нанесъл побой на нея и на 16-годишния им син.

Мъжът е задържан. Жената и детето са освидетелствани в пернишката болница, където е установено, че синът им е със счупен пръст на ръката.

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Това е поредният случай на насилие, осъществен от мъжа.

71-годишна шък жена ще отговаря за упражнено насилие спрямо дъщеря си. Сигналът за случващото се на ул. „Бл. Гебрев“ в пернишкия кв. „Изток“, е подал 46-годишният братовчед на жертвата.

Изяснено е, че майката е нанесла удари по главата на дъщеря си. Тя е задържана.