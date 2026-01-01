Възстановен е далекопроводът над свлачищния участък по пътя между Смолян и Пампорово, което е важна стъпка преди същинските дейности за възстановяване на трасето.

Областният управител на Смолян отмени прекратяването на бедственото положение за свлачището край Пампорово

За пътуващите това е най-важната артерия за Смолян и региона. След месеци на проучвания вече е избрано техническото решение за трайното обезопасяване на отсечката от пътя Пловдив-Смолян, предава NOVA .

Вместо традиционното укрепване на движещите се земни маси, пътят ще преминава по ново мостово съоръжение, изградено над самата свлачищна зона. Теренът е проучен от международен екип от инженери, геолози и геотехници.

Скандал около огромното свлачище край Пампорово: Искат проверка на действията на кмета за отмяната на бедственото положение (СНИМКИ)

Според техния анализ основният проблем остава преовлажняването и движението на земните маси. Следващата стъпка е реализацията на проекта и изборът на изпълнител, който трябва да изгради съоръжението.

Хората в района са категорични, че пътят е много важен, особено за работещите на Пампорово и за туристите, пътуващи към Пловдив.