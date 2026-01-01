Свлачището остава активно и се наблюдава ежедневно от геолози

Общинските съветници от групата „Нашият Смолян“ поискаха в дневния ред на заседанието на Общинския съвет на 23 юли да бъдат включени изслушване на кмета на Смолян Николай Мелемов относно отмяната на бедственото положение в района на курортен комплекс Пампорово и създаване на временна комисия за проверка и анализ на бедствените положения и свлачищните процеси на територията на общината.

Свлачището край Пампорово: работата започва, но ще продължи месеци

Това съобщи общинският съветник адв. Елена Даскалова-Радева. По думите ѝ съветниците настояват кметът да представи фактическите и правните основания, въз основа на които е издадена заповедта за отмяна на бедственото положение, както и информация за предприетите действия по обезопасяване на района и възстановяване на движението по пътя Смолян-Пампорово.

БТА

Предложението предвижда Общинският съвет да създаде временна комисия от седем общински съветници. Според проекта за решение комисията ще извърши цялостна проверка и анализ на административните преписки, свързани с обявяването и отмяната на бедственото положение в Пампорово, предприетите мерки по пропадналия участък на пътя Смолян – Пампорово, състоянието на свлачището в района на Смолянските езера, както и всички установени свлачищни райони и бедствени положения на територията на общината за периода 2023-2026 г.

Вижте мащаба на свлачището в Пампорово отвисоко (ГАЛЕРИЯ)

„Целта ни е Общинският съвет и гражданите да получат пълна информация за решенията, свързани с бедственото положение, и да има прозрачност по темата“, каза адв. Елена Даскалова-Радева.

БТА

Тя допълни, че паралелно с предложението до Общинския съвет е внесено и искане до областния управител Георги Пепеланов за упражняване на контрол за законосъобразност върху заповедта за отмяна на бедственото положение.

Шишков: Свлачището Смолян – Пампорово остава активно, то не е било регистрирано в МРРБ

С него се настоява да бъде изискана цялата административна преписка, както и всички доклади, експертни становища и други документи, въз основа на които е отменен бедственият режим.

Областният управител на Смолян Георги Пепеланов съобщи, че също ще поиска отмяна на заповедта за прекратяване на бедственото положение за свлачището край Пампорово.

По темата

Елена Павлова. БТА
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Смолян