Общинските съветници от групата „Нашият Смолян“ поискаха в дневния ред на заседанието на Общинския съвет на 23 юли да бъдат включени изслушване на кмета на Смолян Николай Мелемов относно отмяната на бедственото положение в района на курортен комплекс Пампорово и създаване на временна комисия за проверка и анализ на бедствените положения и свлачищните процеси на територията на общината.

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Това съобщи общинският съветник адв. Елена Даскалова-Радева. По думите ѝ съветниците настояват кметът да представи фактическите и правните основания, въз основа на които е издадена заповедта за отмяна на бедственото положение, както и информация за предприетите действия по обезопасяване на района и възстановяване на движението по пътя Смолян-Пампорово.

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Предложението предвижда Общинският съвет да създаде временна комисия от седем общински съветници. Според проекта за решение комисията ще извърши цялостна проверка и анализ на административните преписки, свързани с обявяването и отмяната на бедственото положение в Пампорово, предприетите мерки по пропадналия участък на пътя Смолян – Пампорово, състоянието на свлачището в района на Смолянските езера, както и всички установени свлачищни райони и бедствени положения на територията на общината за периода 2023-2026 г.

Вижте мащаба на свлачището в Пампорово отвисоко (ГАЛЕРИЯ)

„Целта ни е Общинският съвет и гражданите да получат пълна информация за решенията, свързани с бедственото положение, и да има прозрачност по темата“, каза адв. Елена Даскалова-Радева.

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Тя допълни, че паралелно с предложението до Общинския съвет е внесено и искане до областния управител Георги Пепеланов за упражняване на контрол за законосъобразност върху заповедта за отмяна на бедственото положение.

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С него се настоява да бъде изискана цялата административна преписка, както и всички доклади, експертни становища и други документи, въз основа на които е отменен бедственият режим.

Областният управител на Смолян Георги Пепеланов съобщи, че също ще поиска отмяна на заповедта за прекратяване на бедственото положение за свлачището край Пампорово.