Италианската актриса Орнела Мути и дъщеря й Найке Ривели са предприели постъпки за получаване на руско гражданство, предаде АНСА.

"Подали сме молба за получаване на руско гражданство, за да се почувстваме наистина у дома си“, заяви Ривели и пред руската агенция „РИА Новости“.

Тя допълва, че двете с майка й имат руски корени, от които не могат да се отрекат, както не могат да се отрекат от семейството и от приятелите си.

#OrnellaMuti e la figlia Naike Rivelli hanno avviato la richiesta di cittadinanza russa per rafforzare il legame con le origini familiari. La decisione è stata annunciata da Rivelli, che ha richiamato parenti, amici e cultura del Paese.https://t.co/LblodRP1GI — Zazoom Social News 🌐 (@zazoomblog) July 22, 2026

"Много италианци обичат Русия, хората, които живеят там и руската култура“, допълва дъщерята на Орнела Мути.

„Италианците, които имат познания по история, не забравят историческите събития. Дори по време на пандемията от коронавирус руснаците винаги са ни подкрепяли“, казва още тя.

Орнела Мути е една от най-разпознаваемите италиански актриси, превърнала се в международна звезда през 70-те и 80-те години на XX век. Родена е през 1955 г. в Рим като Франческа Романа Ривели. Баща ѝ е неаполитанец, а майка ѝ Илзе Ренате Краузе е с естонски произход. Именно по линия на майка си актрисата има източноевропейски корени, към които често е изразявала привързаност.

Мути придобива световна популярност с филми като Укротяване на опърничавата, където си партнира с Адриано Челентано, както и с участията си в европейски и американски продукции. През кариерата си тя работи с едни от най-големите имена в киното и се превръща в символ на италианската красота и стил.

Дъщеря ѝ Найке Ривели, родена през 1974 г., също е актриса, модел и публична личност. Тя често говори за духовните си търсения, семейните си корени и интереса си към руската култура.

Връзката на Орнела Мути с Русия се засилва през последните години. Актрисата е участвала в руски културни събития и е демонстрирала близост с руската публика. През 2010 г. тя бе избрана за лице на откриването на фестивала Московски международен филмов фестивал.

Заявлението за руско гражданство на Мути и дъщеря ѝ идва на фона на по-широк обществен дебат в Италия и Европа относно отношенията с Русия след началото на войната в Украйна през 2022 г. Решението им предизвиква интерес заради международната известност на актрисата и публичните ѝ изказвания за връзката с руската култура.