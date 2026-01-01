ДПС ще обжалва решението на Министерския съвет за отнемане на сградата на ул. „Врабча“ 23 в София, която досега използваше като партийна централа. Това обявиха от партията в официална позиция.

От ДПС посочват, че разбират решението на правителството, ако мотивът за него е увеличаване на приходите в държавния бюджет чрез предоставянето на имота на Националната агенция за приходите (НАП).

„Като национално отговорна парламентарна партия разбираме решението на МС за отнемане на партийната централа на ДПС на ул. „Врабча“ 23 в полза на Националната агенция по приходите, с мотива, че така ще се гарантират още повече приходи в хазната“, заявяват от партията.

От движението обаче уточняват, че ще следят внимателно дали това решение действително ще доведе до повече приходи за държавата.

„Смятаме, че е отговорно да се създадат условия за повишаването на приходите в държавния бюджет“, посочват от ДПС и припомнят, че са внесли предложения за промени в Закона за държавния бюджет, свързани с подкрепа за общините, майките, младите хора и пенсионерите.

От партията заявяват, че от правна гледна точка имат действащ договор за ползване на сградата, по който са били изрядни. „Инвестирали сме много за реновирането на сградата и затова ще обжалваме решението на МС за отнемане на сградата на ул. „Врабча“ 23 по съответния ред“, се казва още в позицията.

От ДПС напомнят, че сградите, предоставени на политическите партии, са регламентирани със Закона за политическите партии, и очакват Министерският съвет да предостави адекватен имот за партийна централа.

Властта реши: Сградата на софийската улица „Врабча“ се отнема от ДПС и се дава на НАП

С решение на Министерския съвет днес станя ясно, че сградата на столичната улица "Врабча" 23 се прехвърля на Националната агенция по приходите (НАП). Това потвърди на брифинг от Министерския съвет министърът на регионалното развитие Иван Шишков. "С това решение доказваме, че правителството работи по коренно различен начин. Работещата администрация и работещата държава би трябвало да бъдат по-силни от политическите задкулисия, които бяхме наследили във времето назад. По-важно е да имаме силна и работеща държава администрация, която да обслужва интересите на държавата, а не да имаме политическото задкулисие", посочи като аргументи Шишков и обясни, че в 10-дневен срок областният управител трябва да я предаде в управление на НАП.

На въпрос какво ще се случи с централата на ДПС и дали това е вид реваншизъм от страна на кабинета, министърът уточни, че сградата не е тяхна, а е на държавата. "Ако си спомняте преди време тази сграда беше изпразнена за 2 дни от администрацията в нея. Ние сега даваме 10 дни. Също така аз не смятам, че става въпрос за реваншизъм, защото най-лошото в едно управление е да има реваншизъм, най-добро, обаче, е всички лоши практики да бъдат подменени и ние правим точно това. Няма реваншизъм, просто държавата работи по приоритети. Няма как ДПС да бъде приоритет за нашето управление", каза той.

Ресорният министър обясни, че на ДПС ще бъде предоставена сграда, "която е по-подходяща за тях". По думите му предстоят разговори с представители на партията на Делян Пеевски за намиране на подходящо решение. "Нашата идея не е да ги оставяме на улицата. Тя е твърде голяма за ДПС", посочи Иван Шишков и допълни: „Надяваме се чрез нормален диалог да бъде намерено нормално решение. Важното за нас е НАП да получи по-добри условия за работа, защото това е в интерес на държавата и на бюджета“.