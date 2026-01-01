С решение на Министерския съвет от днес сградата на столичната улица "Врабча" 23 се прехвърля на Националната агенция по приходите (НАП). Това потвърди на брифинг от Министерския съвет министърът на регионалното развитие Иван Шишков. До момента имотът се ползваше от партия ДПС за тяхна централа.

"С това решение доказваме, че правителството работи по коренно различен начин. Работещата администрация и работещата държава би трябвало да бъдат по-силни от политическите задкулисия, които бяхме наследили във времето назад. По-важно е да имаме силна и работеща държава администрация, която да обслужва интересите на държавата, а не да имаме политическото задкулисие", посочи като аргументи Шишков обясни, че в 10-дневен срок областният управител трябва да я предаде в управление на НАП.

На въпрос какво ще се случи с централата на ДПС и дали това е вид реваншизъм от страна на кабинета, министърът уточни, че сградата не е тяхна, а е на държавата.

"Ако си спомняте преди време тази сграда беше изпразнена за 2 дни от администрацията в нея. Ние сега даваме 10 дни. Също така аз не смятам, че става въпрос за реваншизъм, защото най-лошото в едно управление е да има реваншизъм, най-добро, обаче, е всички лоши практики да бъдат подменени и ние правим точно това. Няма реваншизъм, просто държавата работи по приоритети. Няма как ДПС да бъде приоритет за нашето управление", каза той.

Ресорният министър обясни, че на ДПС ще бъде предоставена сграда, "която е по-подходяща за тях". По думите му предстоят разговори с представители на партията на Делян Пеевски за намиране на подходящо решение. "Нашата идея не е да ги оставяме на улицата. Тя е твърде голяма за ДПС", посочи Иван Шишков и допълни: „Надяваме се чрез нормален диалог да бъде намерено нормално решение. Важното за нас е НАП да получи по-добри условия за работа, защото това е в интерес на държавата и на бюджета“.

Имотът е 554 кв. м и беше предоставен на ДПС с решение на правителството на Димитър Главчев от 13 ноември 2024 г. Според решението тогава се даде на ДПС "безвъзмездно право на ползване за срок 10 години и докато партията отговаря на изискванията на чл. 31 от Закона за политическите партии, на политическа партия "Движение за права и свободи" за изпълнение на административните нужди на партията и при условието ползвателят да не използва имотите за извършване на стопанска дейност".